Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Firmenwagen eingebrochen

Bocholt (ots)

Werkzeug gestohlen haben Unbekannte aus einem Firmenwagen in Bocholt. Die Täter erbeuteten eine Motorsäge, eine Heckenschere und einen Laubbläser, jeweils der Marke Makita, einen Stemmhammer des Herstellers Einhell sowie ein Ladegerät und mehrere Akkus. Das Fahrzeug hatte an der Reygersstraße gestanden, wo es zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 08.30 Uhr, zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

