Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Metalldiebe brechen in altes Bowlingcenter ein

Borken (ots)

Kupferrohre gestohlen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Borken. Die Täter waren in das leer stehende ehemalige Bowlingcenter an der Parkstraße eingedrungen und hatten dort das Metall im Bereich der Heizungsanlagen abmontiert. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sich die Täter mit Gewalt an einer Eingangstür zu schaffen gemacht. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 14.00 Uhr, und Donnerstag, 08.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell