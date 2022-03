Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Von der Fahrbahn abgekommen und Verkehrsinsel überfahren (04.03.2022)

Singen (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen und einen Unfall verursacht hat ein Mercedes-Fahrer am Freitagmorgen auf der Güterstraße. Der 36-jähriger Fahrer des Mercedes war gegen 8 Uhr auf der Güterstraße in Richtung "Pfaffenhäule" unterwegs. Beim Abbiegen in die Straße "Pfaffenhäule" kam er nach links von seiner Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrsschild. Am Mercedes CLA entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Höhe des an der Verkehrsinsel und dem Schild verursachten Schadens ist bislang nicht bekannt.

