POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Nach Raubdelikt auf eine Singener Tankstelle im Juli 2021 fahndet Polizei nach mutmaßlichem Täter

Singen am Hohentwiel (ots)

Nach einem Raubdelikt welches sich bereits am Samstag, 10.07.2021, gegen 17:15 Uhr, an einer Agip-Tankstelle in der Rielasinger Straße in Singen ereignet hat (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4966156) fahndet die Polizei nun mit Lichtbildern nach einem mutmaßlichen Täter.

Die Fahndungsunterlagen nebst Fahndungsbildern können unter folgendem Internet-Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/singen-hohentwiel-schwere-raeuberische-erpressung/

beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg eingesehen werden.

Gefahndet wird nach einem etwa 20 Jahre jungen und etwa 175cm großen und schlanken Mann. Dieser war zur Tatzeit mit einem schwarzen Kapuzenpulli sowie einer kurzen, grauen Hose und hellen Sportschuhen bekleidet. Zur Tatzeit war das Gesicht des jungen Mannes teils mit einer dunklen Sturmhaube bedeckt. Zudem dürfte der Täter mit einem auffällig schwarzen Elektro-Mountainbike der Marke Cube unterwegs gewesen und dann auch mit diesem geflüchtet sein. Entsprechende Vergleichsbilder sind über den genannten Link ebenfalls abrufbar.

Es besteht die Möglichkeit, dass der Täter auch aus der angrenzenden Schweiz stammen könnte.

Personen, die Angaben zu der abgelichteten Person oder dem Fahrrad machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei mit Sitz in Rottweil, unter der Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

Pressemitteilungen vom 12.07.2021:

POL-KN: (Singen) Unbekannter Täter überfällt Tankstelle - Zeugenaufruf (10.07.2021)

Singen Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag gegen 17.15 Uhr die Agip-Tankstelle in der Rielasinger Straße überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Der Unbekannte betrat den Verkaufsraum, bedrohte den Angestellten mit einer Waffe und forderte ihn auf, das vorhandene Geld zu übergeben. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung Rielasingen-Worblingen.

Der Täter wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli, schwarzem Mund-Nasen-Schutz und einer kurzen grauen Hose.

Sachdienliche Hinweise sind an die Kriminalpolizei unter Tel. 0741/477-0 erbeten.

