Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 10-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Ein 10-jähriger Junge musste am Mittwochmittag um kurz nach 13:00 Uhr von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er den ersten Erkenntnissen zufolge in der Worphauser Landstraße von einem Pkw erfasst worden war.

Ein 51-jähriger Fahrer eines VW war demnach gerade in Fahrtrichtung Lilienthal unterwegs, als der Junge in Höhe der Bushaltestelle "Worpshausen-Westerwede" hinter einem Linienbus die Fahrbahn betreten haben soll. Der 51-jährige Fahrer konnte einen Zusammenstoß offenbar nicht mehr verhindern, sodass der Junge über die Fahrbahn schleuderte. Der 10-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber war vorsorglich gelandet, kam jedoch nicht zum Einsatz.

Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Worphauser Landstraße in Richtung Lilienthal gesperrt werden, sodass es für etwa eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an. Ein Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell