POL-VER: Einbruch in Baumschule ++ Einbruch auf Sportgelände ++ Zusammenstoß in der Lindhooper Straße ++ Pkw prallt in Baustelle für Baumfällarbeiten ++

Einbruch in Baumschule

Kirchlinteln. Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Fenster zu einem Lagerraum einer Baumschule in der Blumenstraße auf. Anschließend dringen sie durch Aufhebeln einer Tür in ein Büro und durchsuchen die Räume nach geeigneter Beute. Sie entwenden unter Bargeld und richten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro an. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Einbruch auf Sportgelände

Langwedel. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag gewaltsam auf das Gelände eines Sportvereins im Burgweg ein. Dort brachen sie einen Container auf und stahlen unter anderem Werkzeuge und Gartengeräte sowie Lautsprecherboxen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und bittet unter 04231/8060 um Hinweise.

Motorrad gestohlen

Achim/Baden. Bislang unbekannte Täter stahlen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Motorrad von einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Rotenburger Straße. Sie flüchteten mit der Beute im fünfstelligen Wert unerkannt. Zeugen, die auch im Vorfeld der Tat etwas ungewöhnliches beobachtet haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Zusammenstoß in der Lindhooper Straße

Verden. Ein 61-jähriger Fahrer eines Seat musste am Montagmorgen nach einem Unfall mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann von der Lindhooper Straße nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden bevorrechtigten Fahrer eines LKW, sodass es zum frontalen Zusammenstoß kam. Der Sachschaden wird mit rund 11.000 Euro beziffert. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.

Pkw prallt in Baustelle für Baumfällarbeiten

Langwedel. Ein VW prallte am Montagmittag in der Haberloher Straße in Fahrtrichtung Völkersen auf eine Baustelle für Baumfällarbeiten. Der 38-jährige Fahrer des VW wollte den ersten Erkenntnissen zufolge an einem Bagger an der Baustelle vorbeifahren und prallte gegen einen in die Fahrbahn ragenden Baggerarm. Anschließend schleuderte der VW demnach gegen einen Baustellencontainer. Während der Fahrer sich leicht verletzte, verletzten sich zwei weitere Insassen im Alter von 20 und 23 Jahren schwer und zwei Insassen im Alter von je 24 Jahren leicht. Rettungskräfte brachten alle verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser. Die genaue Ursache des Unfallgeschehens wird derzeit noch ermittelt. Der VW war erheblich beschädigt worden und musste abgeschleppt werden. Ein Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Von der Fahrbahn abgekommen

Achim. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 77-Jähriger in einem Peugeot nach ersten Informationen am Montagmittag von der Hauptstraße ab und kollidierte anschließend mit einer Verkehrseinrichtung sowie einem Straßenbaum. Der Mann war demnach in Fahrtrichtung Oyten unterwegs und kam nach ersten Ermittlungen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Rettungskräfte brachten den 77-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

