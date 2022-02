Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 25.000 Euro Sachschaden

Landkreis Osterholz (ots)

25.000 Euro Sachschaden

Lilienthal. Ein 33-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter wollte nach ersten Informationen am Montagmittag von der Straße "An der Hamme" nach links in Richtung Worpswede abfahren und übersah dabei scheinbar einen entgegenkommenden VW eines 46-Jährigen. Den ersten Informationen zufolge verletzte sich niemand bei dem Unfall. Der Sachschaden ist mit geschätzten 25.000 Euro jedoch beträchtlich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell