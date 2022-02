Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Raub auf 37-Jährige gesucht ++ Grundschuleinbrecher geflüchtet ++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Landkreis Verden (ots)

Zeugen nach Raub auf 37-Jährige gesucht

Achim/Uesen. Ein bislang unbekannter Täter überfiel eine 37-jährige Frau in einer SB-Filiale einer Bank in der Obernstraße (Uesen). Der Mann ersten Informationen zufolge noch in der Bank die Herausgabe des Portemonnaies von der Frau. Als sie sich weigerte, drohte er scheinbar mit einem Messer, nahm die Geldbörse gewaltsam an sich und flüchtete anschließend zu Fuß. Die 37-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Bei dem Täter soll es sich um einen jungen Mann mit einer Größe zwischen 170 cm und 180 cm handeln. Er soll schwarze Haare und braune Augen haben. Der Täter soll ein schwarzes Basecap, eine dunkle Jacke und dunkle Hose getragen haben.

Die Polizei Achim hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Im Zuge der Fahndung konnte der Täter jedoch nicht gefasst werden. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum möglichen Täter und der Tat machen können, werden unter 04202/9960 um Hinweise gebeten.

Grundschuleinbrecher geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Achim. Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr in eine Grundschule in der Straße Holzbaden ein. Nachdem sie Fenster aufhebelten, durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut. Ein 62-jähriger Passant bemerkte die Täter in der Schule und rief die Polizei. Dennoch gelang den unbekannten Tätern die Flucht. Ob etwas gestohlen wurde, wird derzeit noch geklärt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen und sucht darüber hinaus unter 04202/9960 weitere Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Nähe machen können.

Von der Fahrbahn abgekommen

Thedinghausen. Am späten Sonntagabend geriet ein 19-jähriger Fahrer eines VW in der Achimer Landstraße in Fahrtrichtung Werder aus unklarer Ursache ersten Informationen zufolge ins Schleudern und in den linken Seitengraben. Ein Abschlepper musste das Fahrzeug aus dem Seitenraum ziehen. Der VW blieb jedoch den Informationen fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Der 19-Jährige verletzte sich den Informationen zufolge zumindest leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell