POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 19.02.2022

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Sturmtief "Zeynep" Verden/Osterholz. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Verden/Osterholz kam es insgesamt zu 85 sturmbedingten Einsatzlagen (Stand 09:00 Uhr) . Unzählige Bäume kippten um, große Äste fielen ab und blockierten Straßen und Rad-/Gehwege und sorgten dabei für mehrere Unfälle. Bis auf eine leichtverletzte Person bei einem Verkehrsunfall in Osterholz-Scharmbeck, wurden keine Personenschäden gemeldet. Feuerwehr und Polizei waren die gesamte Nacht im Dauereinsatz. Im Bereich des Landkreises Verden ist die Bundestraße 215 zwischen Verden und Rotenburg, zwischen dem Abzweiger nach Völkersen und Heidkrug in beiden Richtungen voll gesperrt. Unzählige Bäume liegen auf der Fahrbahn und können erst im Laufe des Vormittages entfernt werden. So verhält es sich zurzeit auch im Bereich Diensthop in Dörverden. Aufgrund von umgestürzten Bäumen ist auch hier die Durchgangsstraße gesperrt. Mit einer Aufhebung der Sperrung ist am Vormittag zu rechnen. Im Landkreis Osterholz musste die Anschlussstelle Buschhausen auf der B 74 für mehrere Stunden gesperrt werden. Grund hierfür waren diverse Bäume die drohten auf die Straße zu fallen.

Landkreis Verden: +++ Orkantief Zeynep wütet auf Autobahn +++ Übermüdung führt zu Unfall +++ Unfall im Auffahrtsbereich +++ Sturmschäden Bereich Achim +++

Orkantief Zeynep wütet auf Autobahn

A 27. Am Freitag in den Abendstunden und in der Nacht bis zum Samstagmorgen kam es zu diversen Einsätzen bzw. Gefahrenstellen im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Langwedel. So wurden immer wieder Bäume durch den Sturm abgeknickt oder entwurzelt und blockierten dann die Autobahn 27 zwischen dem Bremer Kreuz und Walsrode/West. Besonders betroffen war der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Verden/Ost und Walsrode/West, wo immer wieder Bäume abknickten. Hier wurde dann auch in einem besonders gefährdeten Bereich ab 2 Uhr der Hauptfahrstreifen gesperrt. Am Samstagvormittag wird in diesem Bereich die Autobahnmeisterei tätig und wird sich der zahlreichen Bäume annehmen. Freitagabend gegen 19:00 Uhr kam es kurz hinter der Anschlussstelle Verden/Ost zum ersten Sturmeinsatz, der auch die Feuerwehr forderte. Hier war ein Baum über die gesamte Fahrbahnbreite gekippt. Drei Lkw-Fahrer erkannten in der Dunkelheit das Hindernis zu spät und kollidierten mit dem Baum. Während zwei Lkw noch leicht ausweichen konnten und nur leichte Lackschäden davontrugen, fuhr der dritte Lkw frontal gegen den Baum. Der Schaden wird hier auf rund 10.000,-EUR geschätzt. Die Feuerwehr Verden entfernte den Baum von der Fahrbahn. Nachdem die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen hatte, nahmen die Beamten der Autobahnwache den Verkehr langsam auf und konnten ca. 5 km weiter gerade noch vor dem nächsten Baum anhalten und den Verkehr stoppen. Dieser Baum musste genau zwischen dem Passieren der Feuerwehr und dem Ankommen der Beamten auf die Fahrbahn gekippt sein. Auch hierfür rückte die Feuerwehr erneut an. Für die Arbeiten musste die Autobahn jeweils voll gesperrt werden. (Foto in der Anlage)

Übermüdung führt zu Unfall

Verden/Walsrode. Am Freitag, gegen 08:20 Uhr, befuhr eine 18jährige Frau aus Syke die A27 in Richtung Bremen, als sie in Höhe der Gemarkung Hamwiede aufgrund von Übermüdung mit ihrem VW Golf von der Fahrbahn abkam und in die Schutzplanken prallte. Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergaben, dass die Frau unter dem Einfluss von Medikamenten stehen könnte, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten den Frau die Weiterfahrt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Gegen die 18jährige wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Unfall im Auffahrtsbereich

(Langwedel) Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 22jähriger aus Stolzenau an der Anschlussstelle Langwedel auf die A27 in Richtung Hannover auf. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn kam er am Ende des Kurvenbereichs ins Schleudern und prallte in die Außenschutzplanke und beschädigte diese über mehrere Meter. Der BMW war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 8.000,-EUR. Gegen den BMW-Fahrer leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Sturmschäden Bereich Achim

Achim/Oyten. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu 3 Verkehrsunfällen im Bereich Achim und Oyten durch das Sturmtief Zeynep. Es stürzten Bäume auf fahrende Autos und beschädigten diese. Verletzt wurde dabei niemand. Außerdem mussten in Oyten Bassen und Achim Badenermoor zwei Straßen voll gesperrt werden, da einige Bäume auf Grund des Orkans umstürzten und die Baumfällarbeiten durch die Feuerwehr erst tagsüber gefahrlos durchgeführt werden konnten.

Landkreis Osterholz: +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Unfallflucht in Lilienthal +++ Sturmeinsätze Bereich Osterholz +++

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ritterhude. In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte des PK Osterholz in Ritterhude, in der Bremer Landstraße, einen BMW. Bei der durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, da ihm diese gerichtlich bereits entzogen wurde. Zuvor versuchte der Fahrzeugführer durch die Angabe falscher Personalien von diesem Umstand abzulenken. Dem 23-jährigen Fahrzeugführer und dem 25-jährigen Fahrzeughalter erwartet nun ein Strafverfahren.

Unfallflucht in Lilienthal

Lilienthal. In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:45 Uhr, befährt eine 42-jährige Bremerin mit ihrem Pkw die Lilienthaler Allee in Fahrtrichtung Bremen. In einer Rechtskurve kommt ihr ein weiterer Pkw entgegen, welche derart die Kurve schneidet, dass es im weiteren Verlauf zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge kommt. Durch diesen Zusammenstoß wird der Pkw der 42-jährigen erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt unbeirrt fort und verlässt die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lilienthal unter Tel.04298/465660 zu melden.

Sturmeinsätze Bereich Osterholz

In Osterholz-Scharmbeck wurde ein Pkw mit Anhänger von einer Windböe erfasst, wodurch der 30-jährige Fahrer die Kontrolle über das Gespann verlor. Der Anhänger stürzte daraufhin zur Seite. Es blieb glücklicherweise beim Sachschaden. Ein 28-jähriger Fahrer kollidierte mit seinem Pkw in Osterholz-Scharmbeck in der Straße "Büttel" mit einem umgestürzten Baum. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Im gesamten Landkreis Osterholz kam es zu diversen Einsätzen mit Bezug auf das angekündigte Sturmtief. Aufgrund der noch andauernden Aufräumarbeiten kann es im gesamten Landkreis zu Verkehrsbehinderungen und gesperrten Straßenabschnitten kommen.

