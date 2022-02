Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diverse Sachbeschädigungen durch Graffiti; Betrunkener Autofahrer; Zeugen gesucht für Handtaschendiebstahl

LK Osterholz (ots)

Diverse Sachbeschädigungen durch Graffiti Osterholz-Scharmbeck. Im Stadtbereich Osterholz-Scharmbeck wurden im Laufe des vergangenen Wochenendes diverse Graffiti von bislang Unbekannten angebracht. Betroffen sind neben dem Bahnhofstunnel auch mehrere Parkbänke im Klosterwald und ein Verbrauchermarkt in der Bahnhofsstraße. Die Inhalte der Farbschmierereien, die rechtlich als Sachbeschädigungen eingeordnet werden, lassen auf einen politisch motivierten Hintergrund schließen. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Entstehung der Graffiti machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter 04791-3070 zu melden.

Betrunkener Autofahrer

Grasberg. Einen betrunkenen Autofahrer kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Nacht zu Freitag auf der Wörpedorfer Straße. Da das Ergebnis einer Atemalkoholmessung bei deutlich über 1 Promille lag, wurde dem 46-Jährigen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Zeugen gesucht für Handtaschendiebstahl

Osterholz-Scharmbeck. Donnerstagnachmittag wurden einer Dame in Osterholz-Scharmbeck die Handtasche entwendet. Die 84-Jährige war auf dem Gehweg in der Lange Straße unterwegs, als sie zwischen 15 Uhr und 16 Uhr von bislang Unbekannten angesprochen wurde. Später bemerkte sie, dass die in ihrem Rollator aufbewahrte Handtasche gestohlen wurde. Vermutlich sind die Täter mit einem Fahrzeug weggefahren. Weder zu den Tätern noch zum Fahrzeug können derzeit genauere Angaben gemacht werden. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, das in Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnte, werden gebeten sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter 04791-3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell