Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Sturmtief Ylenia sorgt für Feuerwehr- und Polizeieinsätze

Landkreis Osterholz (ots)

Seit Mittwochabend mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aufgrund des Sturmtiefs zu diversen unwetterbedingten Einsätzen ausrücken. Das Erfreuliche vorweg: Verletzte Personen wurden bis Donnerstagmittag nicht registriert und auch der Sachschaden hielt sich in Grenzen.

Am Mittwochabend gegen 23 Uhr kippten in Ritterhude zwei Tannen von einem Privatgrundstück auf die Bremer Landstraße. Die Feuerwehr sorgte durch ihren Einsatz für freie Fahrt. Sachschaden war nicht entstanden.

Am Donnerstag gegen 2:30 Uhr wurde in Lilienthal von einem Haus an der Hauptstraße die Holzverkleidung abgerissen. Die Feuerwehr war vor Ort und sorgte für Sicherheit. Verletzte waren nicht zu beklagen.

Gegen 3:15 Uhr stürzte in Lilienthal/St. Jürgen ein Baum auf die Straße Vierhausen. Die Feuerwehr rückte aus und entfernte ihn.

Um 5:15 Uhr prallte ein 45-jähriger Autofahrer in Lilienthal gegen einen auf der Seeberger Landstraße liegenden Baum. Der Mann blieb unverletzt, am Pkw entstand geringer Sachschaden.

HINWEIS: Neben den genannten Einsätzen dürfte es zu weiteren sturmbedingten Einsätzen gekommen sein, bei denen die Feuerwehren alleine und ohne Polizei vor Ort agierte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell