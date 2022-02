Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Trio bestiehlt Kundin

Landkreis Verden (ots)

Achim/Baden. Am Mittwochabend ist eine 76-jährige Frau in einem Verbrauchermarkt Am Lahof bestohlen worden. Gegen 19 Uhr wurde sie von drei Personen, einem Mann und zwei Frauen, angesprochen und abgelenkt. Bei dieser Gelegenheit wurde der Frau die Geldbörse samt Bargeld, Geldkarten und weiteren persönlichen Papieren aus der Handtasche gestohlen. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als das Trio bereits verschwunden war. Die Täter sprachen schlechtes Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei Achim bittet darum, Geldbörsen stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell