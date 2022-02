POL-VER: ++ Vergessene Pfanne als Brandursache ++ Hoher Schaden nach Auffahrunfall ++ Tasche vom Rollator gestohlen ++ Elektroroller gestohlen ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Vergessene Pfanne als Brandursache

Verden. Bei dem Brand in einer Wohnung an der Bremer Straße am Montag gegen 14 Uhr war eine auf dem Herd vergessene Pfanne die Brandursache. Die Feuerwehr konnte die Flammen letztlich zügig unter Kontrolle bringen (die Feuerwehr Verden berichtete bereits). Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen.

Hoher Schaden nach Auffahrunfall

Verden. Auf dem Johanniswall kam es am Montag gegen 15:30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 79-jähriger Honda-Fahrer fuhr in Höhe der Lindhooper Straße an der dortigen Ampel auf einen vor ihm wartenden 18-jährigen BMW-Fahrer auf. Nach der Kollision prallte der 79-Jährige mit seinem Wagen noch gegen einen Ampelmast. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos wurden beschädigt, der Honda musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Gegen den 79-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Tasche vom Rollator gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagvormittag wurde eine 83-jährige Frau in einem Verbrauchermarkt an der Bahnhofstraße Opfer eines Diebstahls. Unbekannte bestahlen die Kundin im Markt, als sie dort einkaufte und dabei ihre Einkaufstasche samt Geldbörse, Bargeld und Papieren am Rollator hängen hatte. Von dem Diebesgut und der Täterin oder dem Täter fehlt jede Spur. Die Polizei rät, Portemonnaies stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen.

Elektroroller gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter einen Elektroroller, der an der Rathausstraße nahe des Rathauseinganges abgestellt war. Es liegen keinerlei Hinweise zu den Dieben und zum Verbleib des blauen Gefährts der Marke "Rolektro", an dem drei Motorradkoffer befestigt waren, vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

