Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 08:00 Uhr befuhr eine 34-jährige Ford-Lenkerin in Sindelfingen die Maichinger Straße von der Willy-Brandt-Allee kommend und wollte nach links in die Hirschstraße einbiegen. Vermutlich schnitt die Ford-Lenkerin beim Abbiegevorgang den Kurvenbereich, kam auf die Gegenfahrbahn der Hirschstraße und kollidierte mit einer entgegenkommenden 53-jährigen Radfahrerin. Diese wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

