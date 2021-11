Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Zwei Fahrstreifen nach Unfall zwischen Sattelzugfahrern gesperrt

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg gegen einen 55 Jahre alten Sattelzuglenker, der am Dienstagmorgen auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Flughafen/Messe und Stuttgart-Degerloch in einen Unfall verwickelt war. Gegen 08.20 Uhr kam es zu mehreren gefährlichen Manövern des 55-Jährigen. Er überholte einen 38 Jahre alten Sattelzuglenker trotz geltendem Überholverbot und drängte diesen auf den Seitenstreifen ab. Im weiteren Verlauf verhinderte er, dass er wiederum von dem 38-Jährigen legal überholt wurde und blockierte dies stattdessen. Anschließend bremste er den hinter ihm fahrenden 38-Jährigen bis nahezu zum Stillstand ab. Beim Wiedereinscheren vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen touchierte der 55-jährige Sattelzugfahrer die Fahrerkabine des hinterherfahrenden 38-jährigen Sattelzugfahrers. Infolge des Unfalls mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei Kirchheim reinigte die Fahrstreifen, anschließend konnten beide Spuren wieder freigegeben werden. Der Führerschein des 55-jährigen Sattelzugfahrers wurde beschlagnahmt und dessen Weiterfahrt untersagt. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

