Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Versammlungen im Landkreis Verden

Landkreis Verden (ots)

Am Montagabend kam es im Landkreis zu vier Versammlungen, davon zwei in Verden und zwei in Ottersberg. Die Demonstrationen waren im Vorfeld allesamt angemeldet worden. Die Polizei begleitete das Geschehen wie in den Wochen zuvor mit Einsatzkräften.

In Verden zogen rund 580 Personen durch die Innenstadt, um sich kritisch mit den Corona-Maßnahmen auseinanderzusetzen. Vor dem Rathaus protestierten zeitgleich fünf Personen gegen den Aufzug. In Verden kam es zu keinerlei besonderen Vorkommnissen.

In Ottersberg fand ein Aufzug von 80 Versammlungsteilnehmern statt, die gegen die Corona-Maßnahmen protestierten. Gegen sechs von ihnen leiteten die Beamten Verfahren ein, da sie keine FFP2-Masken trugen. Darüber hinaus standen 50 Menschen am Rathaus, um ein Zeichen gegen den Aufzug zu setzen. Hier kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell