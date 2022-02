Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Scheibe eingeschlagen ++ Vandalismus auf dem Schulhof ++ Alkoholisiert am Steuer ++ Radfahrer schwer verletzt ++ Auf geparkten Pkw aufgefahren ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Scheibe eingeschlagen

Achim. Im Laufe des vergangenen Wochenendes brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Dieckmannstraße ein. Sie zerstörten eine Terrassentürscheibe, stiegen anschließend in das Haus ein und durchsuchten die Räume. Ob sie Diebesgut erlangten, ist unklar. Letztlich flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Achim ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Vandalismus auf dem Schulhof

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Samstagfrüh und Sonntagfrüh kam es auf dem Schulgelände der BBS an der Straße Am Osterholze zu Vandalismusschäden. Unbekannte Täter schlugen von zwei Laternen die Lampenschirme ab, die dadurch teilweise zerbrachen. Hinweise auf die Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Alkoholisiert am Steuer

Osterholz-Scharmbeck Am Sonntagvormittag gegen 11:45 Uhr rückten Polizei und Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber zur Straße Am Günnemoor aus. Verkehrsteilnehmer hatten hier einen Mann angetroffen, der in seinem Opel saß und zunächst nicht ansprechbar war. Durch die Einsatzkräfte wurde vor Ort letztlich festgestellt, dass der 33-Jährige alkoholisiert und offenbar lediglich fest eingeschlafen war. Er wurde medizinisch behandelt, außerdem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Der Mann muss sich nun auf eine längere Zeit ohne Führerschein einstellen.

Radfahrer schwer verletzt

Osterholz-Scharmbeck/Heilshorn. Ein 53-jähriger Radfahrer erlitt am Sonntag gegen 11:30 Uhr bei einem Unfall mit seinem Cross-Rennrad im Waldgebiet Schmidts Kiefern schwere Verletzungen. Aus unbekannten Gründen verlor er auf einem unbefestigten Weg nahe des Fichtenweges alleinbeteiligt die Kontrolle über das Sportrad und stürzte. Er musste daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Auf geparkten Pkw aufgefahren

Osterholz-Scharmbeck. Leichte Verletzungen erlitt in der Nacht auf Montag eine 18-jährige Skoda-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall. Die junge Frau war in Richtung Bremer Straße unterwegs, als sie gegen 01:30 Uhr auf einen am Straßenrand geparkten VW auffuhr. Die 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Beide Kleinwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

