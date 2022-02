Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 13.02.2022

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Ottersberg - Aufgebrochener Pkw auf Pendler-Parkplatz: In der Nacht von Freitag auf Samstag zerstören bislang unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür eines Pkw Audi A3, der zuvor auf dem Pendler-Parkplatz im Ortsteil Wümmingen geparkt worden war. Über Art und Umfang des erlangten Diebesguts konnten noch keine Erkenntnisse erlangt werden. Hinweisgeber, die Angaben zu der Tat machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04205 315810 bei der Polizei in Ottersberg.

Bereich Osterholz

Osterholz-Scharmbeck - Fahrt mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss: Am frühen Sonntagmorgen werden die Beamten der Polizei Osterholz in der Osterholzer Straße auf einen E-Scooter aufmerksam, der von zwei jungen Frauen genutzt wird. Bei der anschließenden Kontrolle stellt sich heraus, dass die 25-jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,82 Promille. Gegen die 25-Jährige wird ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Ritterhude - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten: Am Samstagmittag kommt es im Einmündungsbereich der Kreisstraßen 8 und 43 zu einem Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger Fahrzeugführer befährt die Dammstraße und beabsichtigt, nach links auf die Kreisstraße 8 abzubiegen. Dabei übersieht er einen 78-jährigen Fahrzeugführer, der sich mit seinem Pkw auf der Abbiegespur der Kreisstraße 43 befindet und nach links in die Dammstraße abbiegen will. Es kommt zu einer Kollision, bei der beide Fahrzeugführer verletzt werden. Die Versorgung der Unfallbeteiligten erfolgt vor Ort durch den Rettungsdienst. Das Fahrzeug des 86-Jährigen muss durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt und es komm kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Bundesautobahn 1 / Bremer Kreuz - Verkehrsunfallflucht: Am 12.02.2022 Uhr kommt es gegen 07:00 Uhr auf der A1 im Bremer Kreuz in Fahrtrichtung Osnabrück zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw mit Anhänger und einem Sattelzug. Der Sattelzug wechselt kurz vor dem Bremer Kreuz von dem Hauptfahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen und übersieht dabei den hinter einen Pkw angehängten Pferdeanhänger. Es kommt zu einem Zusammenstoß bei dem der Anhänger an der rechten Seite beschädigt wird. Das in dem Anhänger befindliche Pferd bleibt unverletzt. Durch den Zusammenstoß löst sich von der Sattelzugmaschine der Schmutzfänger eines Rades und bleib auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer des Sattelzuges setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Gegen ihn wird ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der bisher bekannte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500EUR. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem beteiligten Sattelzug machen kann, wird gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder bei der Autobahnpolizei Langwedel unter der Rufnummer 04232 945990 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell