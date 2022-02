Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Bevorrechtigten Radfahrer übersehen ++ 22-Jähriger verunfallt ++

Landkreis Osterholz (ots)

Bevorrechtigten Radfahrer übersehen

Lilienthal. Am Donnerstagmorgen übersah ein 56-jähriger Fahrer eines VW beim Abbiegen scheinbar einen Radfahrer, der durch den folgenden Zusammenstoß stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Nach ersten Informationen bog der 56-Jährige von der Moorhauser Landstraße nach rechts in die Trupermoorer Landstraße ab, als der 58-Jährige ihm entgegenkam und bevorrechtigt war. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

22-Jähriger verunfallt

Grasberg. Ein 22-Jähriger prallte am Donnerstagmittag mit einem Mercedes in der Wörpedorfer Straße gegen einen LKW und anschließend gegen einen Baum. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 22-Jährige an dem LKW eines 44-Jährigen vorbeifahren, der mit Warnblinklicht auf der rechten Fahrbahn hielt. Der 44-Jährige fuhr mit dem LKW demzufolge jedoch gerade an, um nach links auf ein Grundstück zu fahren. Der 22-Jährige wich daraufhin nach rechts aus, konnte einen Zusammenprall mit dem LKW und einem Baum nach bisherigen Erkenntnissen am rechten Fahrbahnrand jedoch nicht mehr verhindern. Er verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden wird mit 6.000 Euro beziffert.

