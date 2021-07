Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Jugendliche leisten massiven Widerstand

Gevelsberg (ots)

Am 02.07. gegen 20:00 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte, einen 16-jährigen Gevelsberger auf dem Kirmesgelände am Ennepebogen einer Personenkontrolle zu unterziehen. Der 16-Jährige flüchtete zu Fuß, die Polizeibeamten stellten ihn jedoch nach einer kurzen Strecke. Der folgenden Durchsuchung widersetzte sich der Gevelsberger massiv. Ein 15-jähriger Verwandter wurde den Beamten gegenüber ebenfalls aggressiv und versuchte mit körperlicher Gewalt, den 16-Jährigen zu befreien. Mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte sowie des Kirmes-Ordnungsdienstes wurden beide Jugendliche zur Polizeiwache transportiert, wo sie an Erziehungsberechtigte übergeben wurden. Die Polizisten fertigten entsprechende Anzeigen.

