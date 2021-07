Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ferienserie Teil V - Sicher am Urlaubsort

Bild-Infos

Download

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Sicher in der Unterkunft

Achten Sie immer auf Ihre Wertsachen - besonders an Orten, an denen sich viele Touristen aufhalten (z.B. in der Nähe von Sehenswürdigkeiten oder am Strand). Auch Hotels und Campingplätze werden häufig von Dieben aufgesucht. Legen Sie Zahlungsmittel, Papiere und Wertsachen unmittelbar nach der Ankunft in den Safe oder geben Sie diese bei der Hotel- bzw. Campingplatzverwaltung für eine sichere Verwahrung ab. Lassen Sie Ihre Wertsachen niemals offen im Zimmer liegen. Schließen Sie Zimmer, Ferienwohnung bzw. -haus immer ab und lassen Sie den Türschlüssel nicht an Stellen liegen, wo andere ihn leicht sehen und an sich nehmen könnten.

Sicher unterwegs

Fahrscheine für Ausflugsfahrten der Eintrittskarten für Veranstaltungen sollten Sie nur im Hotel oder bei offiziellen Verkaufsstellen erwerben - nicht bei "fliegenden Händlern" auf der Straße. Sollten Sie im Urlaubsland Medikamente benötigen, kaufen Sie diese nur in offiziellen und offensichtlich erkennbaren Apotheken. An anderen Shops besteht die Gefahr, dass sie gefälschte Präparate erwerben, deren Zusammensetzung und gesundheitliche Wirkung nicht einschätzbar sind. Fallen Sie nicht auf "Mitleidsmaschen" herein, bei denen Unfälle und Pannen vorgetäuscht werden, um hilfsbereite Reisende zu bestehlen. Auch bei Touristen, die Sie um Bargeld für die Heimreise bitten, da angeblich ihre gesamten Wertsachen gestohlen wurden, seien sie gewarnt. Bei solchen Fällen können Sie auf die nähstgelegene Deutsche Botschaft oder ein Deutsches Konsulat verweisen. Vereinbaren Sie einen verbindlichen Preis, bevor Sie Dienstleistungen wie Taxifahrten, Ausflüge oder Fremdenführungen in Anspruch nehmen.

Sicher auf Social Media

Obwohl soziale Netzwerke eine einfache und schnelle Möglichkeit bieten, Urlaubsfotos direkt mit Familie und Freunden zu teilen, ist besonders in der Ferienzeit Vorsicht geboten. Um vor allem Einbrechern keinen Anhaltspunkt für Ihre Abwesenheit zu liefern, sollte Folgendes beachtet werden: Senden Urlaubsbilder nur an Einzelpersonen oder geschlossenen Gruppen in sozialen Netzwerken. Benutzen Sie die Standortfunktion bei Posts mit Bedacht. Machen Sie Ihre Chronik / Feed nur für Freunde sichtbar. Weitere und umfassende Informationen dazu gibt's unter: https://fcld.ly/os4zwvt

Hiermit endet die Ferienserie der Polizei EN. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien wundervolle Sommerferien und einen sorgenfreien Urlaub!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell