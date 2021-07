Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Zwei Wohnungseinbrüche

Ennepetal (ots)

In der Nacht vom 02. auf den 03.07. versuchten unbekannte Täter, in zwei Einfamilienhäuser im Stadtgebiet einzubrechen: In der Hembecker Talstraße hebelten die Täter an der Haustür sowie an einem Fenster, wobei sie einen Blumentopf beschädigten. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Haus einzudringen. In der Heinrichstraße brachten die Täter ein Gitter vor einem Fenster auf und öffneten das Fenster anschließend gewaltsam. Aus dem Haus entwendeten sie Schmuck, anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

