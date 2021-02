Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw - Brand

Northeim (ots)

Northeim,

Seesener Landstraße, Samstag, 13. Februar 2021, 17:00 Uhr,

Northeim (Gro)

Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, befuhr eine 51-jährige Northeimerin mit ihrem Pkw VW Tiguan das Stadtgebiet Northeim. Nach kurzer Fahrt nahm sie Brandgeruch wahr und stellte den Pkw, nachdem auch Rauch aus der Motorhaube kam, in der Seesener Landstraße ab. Zusammen mit der Beifahrerin verließ die 51-Jährige das Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr, welche den Brand im Motorraum bekämpfte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Pkw wurde im Anschluss abgeschleppt, das gefrierende Löschwasser durch die Stadt Northeim beseitigt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell