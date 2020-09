Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brennende Mülltonnen

Bad Pyrmont (ots)

In der Nacht zu Samstag, 12.09.20, musste die Feuerwehr gegen 03:55 Uhr in die Löwenser Straße ausrücken. Aus unbekannter Ursache brannte hier der Inhalt von Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses. Dabei wurde auch ein Stromkabel der Haustechnik beschädigt. Schäden an den Gebäuden entstanden nicht.

