Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher flüchtet ++ Kind auf Rad übersehen ++

Landkreis Verden (ots)

Einbrecher flüchtet

Oyten. Ein/-e bislang unbekannte/-r Täter/-in versuchte am Donnerstagabend scheinbar in ein Einfamilienhaus einzubrechen, brach die Tat jedoch ab. Nachdem der/die Täter/-in mit einem Stein ein Fenster einwarf, wurde ein Anwohner auf den Täter aufmerksam, sodass der Täter unerkannt flüchtete. Der Sachschaden liegt laut Schätzungen im dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen an die Polizei Achim gebeten.

Kind auf Rad übersehen

Langwedel. Ein 55-jähriger Fahrer eines VW wollte am Donnerstagmittag von einem Parkplatz in die Große Straße einfahren, übersah jedoch nach ersten Erkenntnissen einen 9-Jährigen mit einem Fahrrad. Der Junge prallte darauf in die Fahrzeugseite des VW und zog sich bei einem Sturz leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

