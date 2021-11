Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss in Ahlhorn unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 29. November 2021, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn gegen 21:35 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Vechtaer Straße in Ahlhorn.

Der 26-jährige Pkw-Fahrer fiel den Beamten zuvor auf, da er die Vechtaer Straße in Richtung der Autobahn 1 in Schlangenlinien befuhr.

Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann aus der Gemeinde Großenkneten deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Ein Arzt entnahm dem 26-Jährigen in der Folge eine Blutprobe.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

