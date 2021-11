Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 28. November 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Straße in Delmenhorst schwer verletzt.

Ein 57-Jähriger aus Delmenhorst befuhr gegen 21:10 Uhr mit einem Pkw die Wildeshauser Straße stadtauswärts als plötzlich auf Höhe der Einmündung "Willy-Brandt-Allee" ein alkoholisierter, 48-jähriger Fußgänger, ebenfalls aus Delmenhorst, von dem dortigen Fußweg auf die Straße geriet.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde der 48-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell