Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen im Gange, Polizei sucht Zeugen

Baden-Baden (ots)

Die Hintergründe eine gefährlichen Körperverletzung am Donnerstagabend im Bereich des Marktplatzes sind nun Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Gegen 20:15 Uhr soll ein Jugendlicher durch eine Gruppe offenbar ebenfalls Jugendlicher geschlagen und am Boden liegend getreten worden sein. Bereits am Vortag soll es möglicherweise schon zu einer verbalen Auseinandersetzung der Beteiligten gekommen sein. Die Verletzungen des 15-Jährigen, ersten Erkenntnissen zu Folge glücklicherweise nur leichter Natur, wurden in einer örtlichen Klinik behandelt. Zeugen, die Hinweise zur unbekannten Personengruppe geben können, wenden sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 an die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell