POL-OG: Schutterwald, A5 - Kein Führerschein und falsche Personalien

Schutterwald (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren endete am Donnerstagmorgen eine Verkehrskontrolle für einen 23-Jährigen am Steuer seines Citroen. Weil er mit dem Mobiltelefon in der Hand gegen 11:30 Uhr auf der A5 in Richtung Norden fuhr, fiel der Mann einer Streife des Verkehrsdienstes Offenburg auf und wurde daher anschließend einer Kontrolle unterzogen. Die Personalien die er dabei angab, ohne irgendwelche Dokumente mitzuführen, waren jedoch nicht seine. Nur wenig später flog die versuchte Täuschung jedoch auf und es stellten sich die echten Personalien des Mannes und der offenbare Grund seiner Falschangabe heraus: dem 23-Jährigen wurde die Fahrerlaubnis wegen Nichteignung bereits im Frühjahr behördlich entzogen. Der Mann muss sich nun wegen der Nutzung des Mobiltelefons, falscher Personalienangabe und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

