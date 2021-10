Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Balg - Rauchbildung nach Kurzschluss

Baden-Baden, Balg (ots)

Der Kurzschluss in einem Sicherungskasten hat in der Nacht auf Freitag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Balger Hauptstraße geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte gegen Mitternacht an einer durch Renovierungsarbeiten offenen Stelle eines dortigen Hauses Regen in den Bereich von elektrischen Leitungen gedrungen sein. Die Feuchtigkeit hat letztlich einen Kurzschluss ausgelöst und zu einer Rauchbildung geführt. Ein offenes Feuer mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht bekämpfen. Drei Bewohner des Hauses haben ihr Domizil während den Löscharbeiten kurzfristig verlassen müssen. Verletzt wurde niemand. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

/wo

