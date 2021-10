Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Fahrradfahrer schwer verletzt

Hausach (ots)

Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Sturz am Donnerstagmorgen schwere Verletzungen zugezogen. Der 34-Jährige befuhr gegen 6.15 Uhr mit seinem Fahrrad die Gerwigstraße in Richtung Wolfach, als er im Kreuzungsbereich der Tullastraße, aus bisher ungeklärter Ursache, alleinbeteiligt zu Fall kam. Nach einer notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde der Zweiradlenker mit einem Rettungswagen in ein Klinikum nach Offenburg verbracht. Die Beamten des Polizeireviers Haslach kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/jv

