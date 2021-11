Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Gartenbrand in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 28. November 2021, wurde gegen 8:45 Uhr ein Brand eines circa vier Meter hohen Thuja-Strauches in einem Garten in der Dorfstraße in Hude gemeldet.

Die Freiwillige Feuerwehr Altmoorhausen verhinderte ein Ausbreiten der Flammen und löschte das Feuer.

An dem Strauch brannte etwa ein Meter der Spitze ab. Brandursache war vermutlich eine installierte Lichterkette.

