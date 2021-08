PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: + mehrere Diebstahldelikte ++ verletztes Pferd auf Koppel ++ zahlreiche Unfallfluchten, BTM- und Alkoholfahrten

Hofheim (ots)

1) Diebstahl von Geldbörse |Samstag, 07.08.2021, 14:00 - 15:00 Uhr | 65719 Hofheim am Taunus, Innenstadtbereich |

In einer kleinen Straße in Hofheims Innenstadt ließ der Geschädigte seine Geldbörse samt Inhalt auf einer Bank vor seinem Wohnhaus liegen. Unbekannter Langfinger nutzte im Tatzeitraum diese Gelegenheit, um das Portemonnaie zu entwenden. Der Schaden des gestohlenen Gutes beträgt etwa 50 EUR. Es liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen der Tat mögen sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790 melden.

2) Diebstahl aus Einkaufswagen |Samstag, 07.08.2021, 15:45 Uhr | 65795 Hattersheim, Heddingheimer Straße |

Ein Senior aus Frankfurt befand sich bei einem Einkauf in einem Hattersheimer Supermarkt. Hierbei ließ er seine Umhängetasche kurz aus den Augen, welche er zuvor an einem Einkaufswagen befestigt hatte. Diesen unbeobachteten Moment nutzte ein unbekannter Täter aus, um die Brieftasche des Seniors aus dessen Umhängetasche zu stehlen. Neben persönlichen Dokumenten wurde Bargeld entwendet, der Schaden betrug etwa 250 EUR. Die Polizeistation Hofheim erbittet sich Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06192 20790.

3) Serie von Ladendiebstählen |65719 Hofheim, Chinonplatz | bis Samstag, 07.08.2021, 19:30 Uhr |

Durch eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes im Hofheimer Chinon Centers konnte eine 14-jährige Touristin aus Bosnien bei einem Ladendiebstahl beobachtet und bis zum Eintreffen einer Hofheimer Polizeistreife festgehalten werden. Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass die Jugendliche mutmaßlich auch in zwei benachbarten Geschäften Artikel entwendet hatte. Nachdem alle Gegenstände in einem Gesamtwert von gut 200 EUR entweder sichergestellt oder den Verkäufern ausgehändigt worden waren, wurde die junge Dame nach Passeinsicht und Anordnung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gelassen. Zeugen der Taten werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790 zu melden.

4) Versuchter Einbruchsdiebstahl | 65812 Bad Soden-Neuenhain, Kronthaler Straße, Freiwillige Feuerwehr |Samstag, 07.08.2021, 04:00 Uhr |

Zwei unbekannte Täter versuchten nach Spurenlage in ein Nebengebäude der Freiwilligen Feuerwehr einzubrechen. Trotz angesetztem Hebel misslang der Versuch, das Innere des sogenannten Batterieraumes zu betreten. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 200 EUR. In diesem Kontext gibt es eine vage Personenbeschreibung von zwei Tatverdächtigen: männlich, schlanke Statur, etwa 175 - 180 cm groß, kurze Haare, dunkle Bekleidung. Die Personen seien nach Tatbegehung fußläufig auf der Kronthaler Straße in absteigender Richtung geflüchtet. Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei Hofheim ermittelt in dieser Sache, nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.

5) Verstoß gegen das Tierschutzgesetz mit einhergehendem Hausfriedensbruch |65719 Hofheim am Taunus, Flurgemarkung Langenhain | Freitag, 06.08.2021, 08:00 - 18:30 Uhr |

Ein unbekannter Täter verschaffte sich unerlaubt Zugang auf das Gelände eines Langenhainer Reiterhofs. Der Strom am Zaun einer Pferdekoppel wurde abgestellt. Ein Pferd wurde mutmaßlich an den Zaun gelockt und dort gezielt mit einer tatorteigenen Scherbe in Höhe eines Hüftknochens durch eine Schnittwunde verletzt. Täterhinweise sind bitte an der Regionalen Kriminalinspektion unter der Rufnummer 06192 20790 zu melden.

6) Fahrt unter berauschenden Mitteln und ohne Fahrerlaubnis | L3266 / Bahnstraße, 65843 Sulzbach |Sonntag, 08.08.2021, 00:25 Uhr |

Im Rahmen einer stationär eingerichteten Verkehrskontrollstelle ignorierte ein 30-jähriger PKW Fahrer aus Schwalbach die Anhaltesignale eines uniformierten Polizeibeamten. Bei der Nacheile durch einen Streifenwagen missachtete der Mann anschließend ein Rotlicht einer Ampelanlage, konnte jedoch dann gefahrlos angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer mit hoher Wahrscheinlichkeiten unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und berauschenden Mitteln stand. Auch bestand der Verdacht, dass seine Fahrt ohne eine gültige Fahrerlaubnis stattfand. Nach einer angeordneten Blutentnahme, welche durch einen hinzugerufenen Arzt auf der Polizeistation Eschborn durchgeführt wurde, wurde der Mann wieder entlassen.

7) PKW Fahrt unter berauschenden Mitteln und ohne Fahrerlaubnis |65719 Hofheim am Taunus, Zeilsheimer Straße | Samstag, 07.08.2021, 12:42 Uhr |

Zur Wahrnehmung eines Termins auf der Polizeistation Hofheim reiste ein 54-jähriger Mann aus Hattersheim mit seinem PKW an. Hierbei fiel auf, dass der Mann körperliche Ausfallerscheinungen hatte, ein freiwillig durchgeführter Urintest schlug positiv auf mehrere Betäubungsmittel an. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Nach einer von einem Arzt durchgeführten Blutentnahme und der vorläufigen Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel wurde der Mann wieder nach Hause entlassen.

8) Kleintransporter-Fahrer unter BTM Einfluss | 65760 Eschborn, Hauptstraße | Samstag, 07.08.2021, 11:24 Uhr |

Bei der Kontrolle eines Kleintransporters durch eine uniformierte Besatzung der Eschborner Polizei stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer aus Wiesbaden unter dem Einfluss von Cannabis stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt. Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt, der Mann durfte anschließend die Polizeiwache zu Fuß wieder verlassen.

9) Unfall unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken | 65835 Liederbach, Bundesstraße 8| Sonntag, 08.08.2021, 02:47 Uhr

Der 21-jährige Fahrer eines PKW VW Passat aus Kelkheim und ein 41-jähriger Fahrer eines PKW Nissan Qashqai aus Liederbach befuhren die Bundesstraße 8 aus Richtung Main-Taunus Zentrum in Richtung Liederbach. Bei einem Überholvorgang übersah der Nissan Fahrer den auf dem rechts benachbarten Fahrstreifen befindlichen Passat Fahrer. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge sowie Schutzplanken auf beiden Seiten der Fahrbahn stark beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 30.000 EUR. Aufgrund einer Alkoholisierung beim Nissan Fahrer im strafbaren Bereich wurde bei diesem eine Blutentnahme angeordnet und der sein Führerschein nach den Bestimmungen der Strafprozeßordnung sichergestellt. Erfreulicherweise wurden keine Personen bei dem Unfall verletzt. Für die Dauer der Abschleppungen beide Fahrzeuge und der Unfallaufnahme kam es aufgrund der fortgeschrittenen Nachtzeit nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 67490 zu melden.

10) Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle | 65830 Kriftel, Hasenpfad |Freitag, 06.08.2021, 11 Uhr - Sonntag, 08.08.2021, 11:05 Uhr |

Der Halter einer schwarzen Mercedes B-Klasse mit MTK Zulassung parkte sein Fahrzeug unbeschädigt und ordnungsgemäß vor seiner Wohnanschrift. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem unbekannten Fahrzeug berührte und beschädigte die Front der B-Klasse, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Form eines Lackkratzers in einer Höhe von etwa 300 EUR. Der Regionale Verkehrsdienst Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen, ist unter der Rufnummer 06190 93600 erreichbar.

11) Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle | 65239 Hochheim, Breslauer Ring |Samstag, 07.08.2021, 18:15 Uhr |

Der Halter eines grauen PKW VW Golf mit MTK Zulassung parkte sein Fahrzeug ordnungsgemäß und unbeschädigt am Fahrbahnrand. Unerlaubt und unerkannt fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem unbekannten Fahrzeug an der Unfallstelle vorbei, beschädigte hierbei mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten VW Golfs. Am VW entstand Sachschaden von etwa 150 EUR. Der Regionale Verkehrsdienst Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen, ist unter der Rufnummer 06190 93600 erreichbar.

12) Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle | 65719 Hofheim, Martin-Luther-Straße | Samstag, 07.08.2021, 13:13 Uhr |

Ein weißer Kleintransporter Mitsubishi Canter mit HG Zulassung wurde ordnungsgemäß und unbeschädigt am Fahrbahnrad geparkt. Ein Zeuge konnte beobachtet, wie eine graue Mercedes B Klasse mit MTK Zulassung beim Wenden bzw. Rückwärtsfahren den geparkten Transporter beschädigte und anschließend unerlaubt von der Unfallstelle wegfuhr. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.500 EUR. Der Regionale Verkehrsdienst Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen, ist unter der Rufnummer 06190 93600 erreichbar.

13) Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle |65843 Sulzbach, Parkplatz Main-Taunus Zentrum |Freitag, 06.08.2021, 18:45 - 20:30 Uhr |

Ein älterer grauer PKW Mercedes mit MTK Zulassung wurde ordnungsgemäß und unbeschädigt auf dem Parkdeck bei der Galeria Kaufhof abgestellt. Im Unfallzeitraum beschädigte unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein-/Ausparken den geparkten Mercedes am linken hinteren Seitenteil, anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 500 EUR. Der Regionale Verkehrsdienst Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen, ist unter der Rufnummer 06190 93600 erreichbar.

14) Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle | 65439 Flörsheim-Weilbach, Industriestraße | Samstag, 07.08.2021, 09:44 - 10:04 Uhr |

Ein schwarzer PKW Citroen C3 mit MTK Zulassung wurde ordnungsgemäß und unbeschädigt auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellt. Im Unfallzeitraum beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Citroen linksseitig hinter dem Tankdeckel. Es entstand Sachschaden von etwa 800 EUR. Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Regionale Verkehrsdienst Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen, ist unter der Rufnummer 06190 93600 erreichbar.

Gefertigt und vorgelegt: Döring, PHK und KvD

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell