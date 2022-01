Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Täter stehlen zwei ältere Fahrzeuge - Dritter Pkw-Diebstahl misslingt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Richard-Wagner-Straße 25.01.2022, 18.00 Uhr bis 26.01.2022, 07.45 Uhr

Wolfsburg, Teichbreite, Krähenhoop

26.01.2022, 19.05 Uhr bis 23.10 Uhr

Wolfsburg, Kästorf, Maschweg

26.01.2022, 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstagabend und Mittwochabend in Fallersleben einen 14 Jahre alten Touran und in der Teichbreite einen 12 Jahre alten Caddy. Der Versuch einen 20 Jahre alten Multivan in Kästorf zu stehlen misslang. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Die erste Tat ereignete sich in Fallersleben. Der Eigentümer des grauen Touran stellte seinen 14 Jahre alten Pkw am Dienstagabend auf einen Hausparkplatz in der Richard-Wagner-Straße. Als der Pkw am Mittwochmorgen wieder benutzt werden sollte, stand dieser nicht mehr dort.

Der zweite Diebstahl geschah am Mittwochabend innerhalb von vier Stunden. Der Besitzer hatte seinen blauen Caddy am Dienstagabend auf einem Parkplatz an der Straße Krähenhoop geparkt. Am frühen Mittwochabend ging er an dem Parkplatz vorbei, auf dem sein Pkw noch stand. Als der Eigentümer vier Stunden später erneut an dem Parkplatz vorbeiging, stellte er überrascht fest, dass sein 12 Jahre alter Caddy verschwunden war.

Bei einem Versuch blieb es bei der dritten Tat. Der Eigentümer des 20 Jahre alten Multivan parkte seinen Pkw am frühen Mittwochnachmittag auf dem VW Parkplatz Nord im Bereich der Ausfahrt. Als er nach der Arbeit wieder zu seinem Fahrzeug kam wunderte er sich zunächst, dass das Licht im Innenraum brannte. Bei näherer Betrachtung stellte er eine Manipulation an dem Zündschloss fest. Ob die Täter bei der Tatausführung gestört wurden oder aus einem anderen Grund von dem Diebstahl absahen ist derzeit unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an den jeweiligen Tatorten machen können oder Hinweise zu den gestohlenen Pkw geben können, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell