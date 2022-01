Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Grauer VW Touran entwendet - 3.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Richard-Wagner-Straße 25.01.2022, 18.00 Uhr - 26.01.2022, 07.45 Uhr

Einen grauen VW Touran haben Unbekannte zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.45 Uhr in der Richard-Wagner-Straße entwendet. Das fast 15 Jahre alte Fahrzeug stand ordnungsgemäß verschlossen auf dem Hausparkplatz vor einem Mehrparteienhaus. Durch den Diebstahl ist den Eigentümern ein Schaden von etwa 3.000 entstanden. Besonders auffällig an dem Fahrzeug ist ein kreisrundes Äskulap- oder auch Arzt- oder Pharmaziezeichen an der Front- und der Rückscheibe.

Die Polizei hofft auf Hinweise zu dem Diebstahl und bittet darum, dass sich Zeugen unter der Rufnummer 05361/4646-0 melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell