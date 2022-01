Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Audi A5 entwendet

Wolfsburg (ots)

Lehre, OT Flechtorf, Gerstenbreite

25.01.2022, 06.00 Uhr - 07.00 Uhr

Einen drei Jahre alten grauen Audi A5 haben Unbekannte am Dienstagmorgen in der Straße Gerstenbreiten in Flechtorf entwendet. Besonders dreist dabei ist, dass die Unbekannten zunächst in das Wohnhaus der Geschädigten eingebrochen sind, um an den Fahrzeugschlüssel zu gelangen. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand begaben sich die Täter zwischen Dienstagmorgen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr an das Wohnhaus der Geschädigten. Hier öffneten sie gewaltsam die Haustür und entwendeten den am Schlüsselbrett hängenden Autoschlüssel. Damit entwendeten sie anschließend das vor dem Wohnhaus ordnungsgemäß abgestellte und verschlossene Fahrzeug. Wie hoch der angerichtete Schaden sein könnte, ist Gegenstand momentaner Ermittlungen.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohnern verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise hierzu an das Polizeikommissariat in Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell