Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Zeugen gesucht nach Dieseldiebstahl auf Baustelle

Bohmte (ots)

Zwischen Donnerstagabend (20 Uhr) und Freitagmorgen (7 Uhr) öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen verschlossenen Bauzaun an der Baustelle in der Hafenstraße. Auf der Baustelle pumpten die Diebe aus einem Bagger und einem Stromaggregat eine größere Menge Diesel ab. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte unter 05471-9710.

