POL-OS: Osnabrück - Unbekannte brachen Verkaufsautomat auf

Osnabrück (ots)

Donnerstagmorgen geriet ein Verkaufsautomat an der Meller Straße unweit der Straße "An der Huxmühle" ins Visier von Unbekannten. Zwischen 04:30 Uhr und 04:45 Uhr brachen der oder die Täter den Verkaufsautomaten auf. Dann entwendeten sie das Bargeld und die Diebe flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Personen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter 0541- 327/2115 zu melden.

