Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbrecher waren in Kloster Oesede unterwegs

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht zu Donnerstag in Kloster Oesede ihr Unwesen und schlichen sich dort auf zwei nebeneinanderliegende Grundstücke. Dort öffneten sie jeweils eine unverschlossene Garage und erbeuteten in dem einem Fall eine blaue Bohrmaschine von AEG sowie ein weißes Mountainbike der Marke Focus. Auf dem benachbarten Grundstück nahmen die Kriminellen aus der Garage ein schwarzes E-Bike der Marke Bulls und ein weißes Pedelec des Herstellers Haibike mit. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder das Transportfahrzeug der Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell