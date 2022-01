Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines E-Bikes

Osnabrück (ots)

In der Schinkelstraße ist in der Nacht zu Donnerstag ein E-Bike gestohlen worden. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zugang zum Garten eines gegenüber der Lüstringer Straße gelegenen Gebäudekomplexes und nahm ein dort abgestelltes schwarzes Pedelec der Marke Raleigh mit. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

