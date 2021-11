Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller-Zeugensuche

Gotha (ots)

Im Zeitraum von gestern, 17.00 Uhr bis heute Morgen, 08.45 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Rohrbachstraße durch Unbekannte zu einem Einbruch in mehrere Kellerabteile. Entwendet wurde unter anderem ein Mountainbike Centurion. Das Beutegut wird mit ungefähr 1.600 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0268433/2021) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell