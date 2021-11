Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Laucha-Teutleben (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen, gegen 07.20 Uhr kam es auf der L1029 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Renault von Teutleben in Richtung Laucha und kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlägt sie sich mit ihrem Fahrzeug. Der Renault wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Frau und ihr 2-jähriger Mitfahrer wurden zum Glück nicht verletzt, kamen aber zur Beobachtung in ein Krankenhaus. (jd)

