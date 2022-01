Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruchsversuch in Kiosk - Täter kamen über das Dach

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hochring

24.01.2022, 22.00 Uhr - 25.01.2022, 09. 30 Uhr

Unbekannte haben versucht zwischen Montagabend 22.00 Uhr und Dienstagmorgen 09.30 Uhr in einen Kiosk an der Straße Hochring einzubrechen. Das Besondere ist dabei, dass die Täter sich zunächst auf dem Dach zu schaffen gemacht haben, bevor sie in den Hinterhof gelangt sind und dort versucht haben eine Tür gewaltsam zu öffnen.

Ein Angestellter hatte am Montagmorgen den Einbruchsversuch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Nach deren Kenntnisstand stiegen die Täter im angegebenen Tatzeitraum auf das Gebäudedach. Hier durchtrennten sie zunächst eine Vergitterung, um anschließend durch das entstandene Loch in den Hinterhof zu steigen. Die dortige Zugangstür hielt jedoch den Einbruchsversuchen stand, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Da sich das Gebäude direkt an der Einmündung zur zentralen Notaufnahme des Klinikums befindet und dort Tag und Nacht Fahrzeugverkehr stattfindet, hofft die Polizei darauf, dass Autofahrer, aber auch Anwohner oder Passanten die Unbekannten bei ihren Aktivitäten auf dem Dach beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

