Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 12.02.2022

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Osterholz-Scharmbeck - Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzen: Am Freitagmittag beabsichtigt die 52-jährige Fahrerin eines VW von der Straße Sandbergweg auf die Bremer Heerstraße (L 135) in Richtung Bremen einzubiegen. Dabei übersieht sie den von rechts kommenden Ford einer vorfahrtberechtigten 47-jährigen Fahrzeugführerin. Es kommt zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge die 52-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wird. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird mit ca. 4500 EUR beziffert.

Osterholz-Scharmbeck - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall: Zu einem Auffahrunfall kommt es am Freitagnachtmittag um 16:40 Uhr auf der Bundesstraße 74. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin befährt im Ortsteil Buschhausen die Auffahrt zur B74 in Fahrtrichtung Bremen. Dabei bemerkt sie den Pkw eines am Stoppschild wartenden 54-Jährigen zu spät, worauf es zu einem Zusammenstoß kommt. Durch den Unfall werden der wartende Fahrzeugführer sowie einer der beiden Mitfahrer leicht verletzt. Durch Rettungskräfte werden der verletzte Fahrzeugführer sowie dessen 16-jähriger Mitfahrer vorsorglich dem Kreiskrankenhaus Osterholz zugeführt. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR.

Schwanewede - Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab: Die 27-jährige Fahrzeugführerin eines Smart befährt am Freitagmorgen den Molkereiweg (L 149) in Richtung Schwanewede. Aus bisher ungeklärter Ursache gerät ihr Pkw ins Schleudern. Das Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und schließlich in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Die Fahrzeugführerin bleibt bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 3000 EUR.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell