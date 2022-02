Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schockierende Anrufe - Polizei gibt Tipps

Landkreis Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz. Am Dienstag kam es im Landkreis Osterholz zu mehreren sogenannten Schockanrufen, fünf dieser strafbaren Taten wurden im Laufe des Tages bei der Polizei angezeigt, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein.

In den bekannten Fällen wurden die angerufenen Bürgerinnen und Bürger, 57 bis 90 Jahre alt, von einem vermeintlichen Polizisten geschockt, der in erstem Ton darüber informierte, dass die Tochter oder Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und daher festgenommen worden sei. Um der schrecklichen Geschichte Nachdruck zu verleihen, hörten die Angerufenen im Hintergrund eine weinende Person, die offenbar die unglückliche Unfallfahrerin darstellen sollte. Damit diese nun nicht ins Gefängnis müsse, sei nun Geld für eine angebliche "Kaution" erforderlich.

In allen der Polizei bekannten Fälle fielen die Angerufenen nicht auf die Täter herein, sondern legten einfach auf. Das Polizeikommissariat Osterholz warnt vor derartigen oder auch abgewandelten Anrufen mit ähnlich schockierendem Inhalt. Die echte Polizei würde niemals nach Geld und sonstigen Besitztümern fragen oder diese gar einfordern. Bei Schockanrufen sollte sofort aufgelegt werden, im Zweifel sollte anschließend die echte Polizei angerufen werden. Das Polizeikommissariat Osterholz ist unter Telefon 04791/3070 erreichbar.

Zudem bitten die Beamten darum, derartige Betrügereien, die zumeist ältere, oft alleinlebende Menschen am Telefon und an der Haustür treffen, in den Familien und Nachbarschaften zu thematisieren, um eine breite Sensibilität dafür zu erreichen. Weitere Informationen sind unter www.polizei-beratung.de zu finden.

