Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht in der Seilerstraße

Stadthagen (ots)

(lue) Ein bislang unbekannter Täter verursacht mit seinem Pkw einen Sachschaden an einem schwarzen VW Up in der Seilerstraße in Stadthagen. Anschließend entfernt er sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Das beschädigte Fahrzeug war am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 11 geparkt. Der Schaden an dem geparkten Pkw wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Silvesternacht zwischen 19:00 und 01:20 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell