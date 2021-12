Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

Am Freitag, den 31.12.2021 wurde in der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:40 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Großen Tonkuhle in Rinteln geparkter VW Passat durch einen noch unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der dortigen Imbissbude, es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751/95450 in Verbindung zu setzen.

