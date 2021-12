Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach

Kreis Rottweil) Feuerwehr rückt zu vermeintlichem Brand aus (23.12.2021)

Schiltach (ots)

Ein Brandalarm in einer Firma auf der Straße "Am Hohenstein" hat am Donnerstagmorgen gegen 0.30 Uhr die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Bei der Rettungsleitstelle ging ein Brandmelderalarm ein, worauf die Feuerwehr Schiltach sofort mit 14 Helfern und drei Fahrzeugen an die vermeintliche Brandstelle ausrückte. In einem Bürokomplex hatten Streulichtmelder der Anlage einen Brandalarm ausgelöst, obwohl es kein Feuer gab. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen, Schaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell