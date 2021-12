Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Brandalarm in einer Firma (23.12.2021)

Rottweil (ots)

Zu einem Brandalarm in eine Firma auf der Primtalstraße ausrücken musste am Donnerstagmorgen kurz nach Mitternacht die Feuerwehr und Polizei. Nachdem ein Brandmelder an einer Anlage ausgelöst und ein Mitarbeiter Brandgeruch und Rauch wahrgenommen hatte, schottete die alarmierte Feuerwehr den möglichen Brandbereich sofort ab. Trotz intensiver Suche mit mehr als 40 Helfern ließ sich die Ursache des Rauchs jedoch nicht mehr ermitteln, zu einem offenen Brand war es nicht gekommen. Nachdem die Feuerwehr den betroffenen Bereich durchgelüftet hatte, nahm ein Mitarbeiter die Anlage wieder in Betrieb. Dabei kam es zu keinen Störungen oder erneuter Rauchentwicklung. Ein Schaden war nicht entstanden.

