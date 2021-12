Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto mit Farbe besprüht (21.12.2021)

St. Georgen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen auf der Sommerauer Straße abgestellten weißen Mercedes Sprinter beschädigt. Die Täter besprühten die linke des Seite des Transporters mit einem Graffiti in schwarzer Farbe und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu den Farbschmierern erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

